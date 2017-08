Chuck Norris sopravvive a due infarti nel giro di un'ora!

Chuck Norris ha avuto un incontro ravvicinato con la morte nei giorni passati. A metà luglio l'attore settantasettenne è stato colpito da due infarti nel giro di quarantacinque minuti mentre era al Tonopah Station Hotel and Casino, in un'area abbastanza isolata del Nevada. Una fonte ha dichiarato:

"Quest'esperienza avrebbe ucciso quasi tutti gli uomini della sua età, ma Chuck è ancora in un'ottima condizione fisica."

L'attore aveva partecipato agli United Fighting Arts Federation's World Championships a Las Vegas e, mentre guidava verso casa con la moglie, ha deciso di fermarsi nell'hotel casino per riposare. Alle 5.30 di mattina, Norris si è accasciato nella doccia con forti dolori al petto, è stato caricato in un'ambulanza che doveva percorrere oltre 160 km per il primo ospedale: durante questa corsa, il primo infarto. Arrivato al Mt. Grant General Hospital a Hawthorne, il secondo arresto cardiaco dove l'attore ha smesso di respirare. Una volta stabilizzato, è stato portato in elicottero al Renown Regional Medical Center. Dopo pochi giorni, è stato dimesso dall'ospedale senza problemi.

Non è mancato dal web il sostegno e l'affetto - anche ironico - dei fan:

