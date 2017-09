Chris Hemsworth: "Ho rischiato di farmi soffiare il ruolo di Thor da mio fratello Liam"

A breve lo rivedremo nei panni di Thor nell'atteso Thor: Ragnarok, ma Chris Hemsworth confessa di aver rischiato di non essere scelto per interpretare il Dio del Tuono. Non solo, il suo contendente al ruolo sarebbe stato il fratello minore Liam Hemsworth.

Ormai Chris è il volto di Thor e i fan del Marvel Universe amano il divo australiano che ha prestato il suo fisico statuario al nordico Thor. Ma le cose avrebbero potuto essere diverse.

Parlando con W Magazine, Chris Hemsworth ha raccontato: "Mi sono presentato all'audizione con Kenneth Branagh e poi non ho più saputo niente. Mesi dopo mio fratello Liam era in Australia, ha inviato un nastro ed è stato richiamato, poi è stato richiamato di nuovo e poi si è ritrovato in una selezione di quattro/cinque attori. Ricordo che ero a Vancouver, stavo girando Quella casa nel bosco con Drew Goddard e Joss Whedon. Entrambi stavano seguendo la selezione per il ruolo di Thor e mi hanno chiesto 'Perché non sei tra i cinque candidati? Che è successo?' Io ho risposto 'non lo so. Forse ho fallito la mia audizione.'"

Hemsworth prosegue: "Ero giù di morale ed ero anche un po' frustrato all'idea che mio fratello minore fosse stato più bravo di me. E' rivalità fraterna, sono questioni di famiglia. Dopo un po' non ci pensi più."

Alla fine, però, è stato proprio Chris Hemsworth ad avere la meglio. E infatti lo rivedremo nei panni del Dio del Tuono a partire dal 25 ottobre.

