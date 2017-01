Chris Evans fa uno scherzo ai fan con l'aiuto di una bambola di Capitan America

La star Chris Evans è tornata a vestire i panni di Steve Rogers, alias Capitan America, per una buona causa.

L'attore, in collaborazione col il team Omaze, che raccogle fondi per beneficienza, ha doppiato "a sorpresa" una bambola di Capitan America che si trovata esposta in un negozio di giocattoli di Chicago. I malcapitati che si sono avvicinati alla bambola si sono sentiti apostrofare dall'attore, che seguiva la scena da una telecamera nascosta.

Chris Evans ha invitato gli avventori a partecipare alla sfida della Escape Room per raccogliere fondi per Christopher's Haven e a superare una serie di prove, incluso trovare un codice di quattro cifre, indossare una maschera e identificare un agente dell'Hydra in giro per le strade di Boston. Alla fine i partecipanti sono stati guidati verso una porta nascosta nel negozio che conduceva in un seminterrato buio, con sorpresa finale.

