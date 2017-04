Chris Evans debutta a Broadway con lo spettacolo di Kenneth Lonergan

Chris Evans, interprete di Captain America sul grande schermo, debutterà a Broadway in occasione dello spettacolo Lobby Hero scritto da Kenneth Lonergan, reduce del successo del film Manchester by the Sea.

La star sarà impegnata nelle rappresentazioni in programma all'Helen Hayes Theatre a partire dal mese di marzo 2018 e reciterà accanto a Michael Cera.

La regia dello spettacolo sarà curata da Trip Cullman.

In scena si assisterà alla storia di una guardia di sicurezza e un poliziotto molto esperto che sono alle prese con un'indagine riguardante un omicidio.

Chris sembra inoltre pronto a dire addio al ruolo del supereroe nei film della Marvel, considerando che il suo contratto sta per concludersi.

