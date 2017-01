CHiPs - Erik Estrada e Larry Wilcox contro il reboot di Dax Shepard

A Hollywood non cessa la moda di riproporre serie di culto degli anni '70 e '80 in versione aggiornata. Gli ultimi due reboot in arrivo sul grande schermo sono il balneare Baywatch e il poliziesco CHiPS, che rilegge in chiave comico/parodistica la buddy-cop series incentrata su una coppia di agenti del California Highway Patrol.

Le star della serie tv Erik Estrada e Larry Wilcox non avrebbero gradito i toni trapelati dal primo trailer del reboot e si sono scagliati contro Warner e contro il suo creatore Dax Shepard, colpevole di non aver rispettato lo spirito originale dello show.

Estrada, che nella serie interpretava l'Agente Poncherello, ha ritwittato i commenti negativi dei fan alla visione del trailer. Uno dei tweet sostiene che il film avvilisca i fan dei CHiPs, mentre un altro messaggio definisce il trailer "pura spazzatura". Al di là dei reteet, Erik Estrada non ha fatti commenti diretti, mentre il collega Larry Wilcox si è esposto pubblicamente scrivendo:

"Così si fa Warner Bros - avete appena rovinato il brand di CHIPS e della California Highway Patrol. Grande scelta!"

Way to go Warner Bros - just ruined the Brand of CHIPS and of the Calif Highway Patrol. Great choice! — larry wilcox (@LarryDWilcox) January 12, 2017

@robbyynnnnnn @ErikEstrada @LarryDWilcox saw the trailer the other day...PURE TRASH...remember(not 100%sure) real CHiPs NEVER drew their gun — AZnewborn72 (@BREWCITY72) January 16, 2017

Naturalmente Erik Estrada e Larry Wilcox non compariranno nel reboot a differenza delle star di Baywatch, che faranno delle brevi apparizioni nel film.

CHiPS arriverà nei cinema il 10 agosto 2017.

