Chippendales: Dev Patel e Ben Stiller nel cast del film?

Dev Patel e Ben Stiller stanno concludendo le trattative con la Bold Films e potrebbero presto far parte del cast del film Chippendales.

La star di Lion - La strada verso casa potrebbe quindi avere la parte di Steve Banerjee, un giovane di Bombay che si è trasferito a Los Angeles ed è poi diventato miliardario occupandosi di club in cui si organizzavano show destinati alle donne. Stiller, invece, sarà Nick DeNoia: un produttore di spettacoli televisivi per bambini, vincitore di un premio Emmy, che ha dato vita al gruppo di spogliarellisti, ingaggiando i ballerini, creando le coreografie e gestendo una compagnia di stripper impegnati in un tour di spettacoli.

La sceneggiatura è stata firmata da Isaac Adamson e nel film si racconterà una storia in cui il mondo dello spettacolo e quello criminale si incontrano.

Il produttore Gary Michael Walters ha raccontato di aver incontrato Banerjee e i membri originali dei Chippendales più di un decennio fa, quando gli venne chiesto di investire nei loro progetti. Il lungometraggio racconterà l'ascesa e il successivo fallimento della società alla base degli spettacoli dedicati a un pubblico di sole donne.

Oltre a DeNoia e Banerjee, nell'impresa economica era coinvolto anche Paul Snider, aiutato dalla sua fidanzata Dorothy Stratten (una coniglietta di Playboy), che l'uomo qualche anno dopo uccise prima di suicidarsi.

La violenza è poi proseguita con la morte di DeNoia, omicidio organizzato da Banerjee che aveva inoltre assunto dei killer su commissione per uccidere uno dei coreografi dei Chippendales e bruciare i club rivali. L'uomo, poche ore prima della sua condanna in tribunale, si suicidò in prigione impiccandosi.

