Chiamami col tuo nome: il trailer del film di Luca Guadagnino

Sony Pictures Classics ha diffuso il primo trailer del film Chiamami col tuo nome, co-produzione franco-italiana diretta dal regista Luca Guadagnino , in arrivo nei cinema americani il 24 novembre.

L'adattamento del romanzo Call Me By Your Name scritto da André Aciman può contare su un cast composto da Armie Hammer, Michael Stuhlbarg e Timothée Chalamet. La sceneggiatura è co-firmata da James Ivory mentre sarà Sayombhu Mukdeeprom (Arabian Nights) a occuparsi della fotografia.

Il libro è ambientato a metà degli anni Ottanta in una città del nord Italia non molto distante dal Lago di Garda. Elio, un diciassettenne sensibile e istruito, è l'unico figlio della famiglia italoamericana Perlman. Oliver è invece un accademico che arriva per aiutare il padre di Elio, un professore famoso specializzato in cultura greca, con il suo lavoro. Il ventiquattrenne è pieno di vita, spontaneo, affascinante e conquista chiunque lo conosca. L'incontro tra i due darà vita a un'estate indimenticabile.

Ecco il video:

