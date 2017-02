Charlize Theron sarà protagonista e produttrice di "Need to Know"

La Universal Pictures ha annunciato che Charlize Theron sarà la star e la produttrice di Need to Know, l'adattamento per il grande schermo del prossimo romanzo scritto da Karen Cleveland, in passato analista dei servizi segreti americani.

Il thriller ha come protagonista una donna che lavora per la CIA e, mentre sta cercando di individuare delle spie russe, compie una sconvolgente scoperta che mette a rischio il proprio lavoro, la propria famiglia e la sua stessa vita.

Il progetto permetterà allo studio di collaborare nuovamente con la star dopo Fast & Furious 8, il film in arrivo ad aprile con la regia di F. Gary Gray.

