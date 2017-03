Charlie Hunnam non ha visto Cinquanta sfumature di grigio perché è ancora traumatizzato

Dopo aver rifiutato l'ingaggio nel franchise erotico delle Cinquanta sfumature di grigio, Charlie Hunnam si mangia le mani. L'attore inglese avrebbe confessato di non aver visto ancora il film perché "traumatizzato" dal pensiero di aver rifiutato il ruolo di Christian Grey.

L'attore ha spiegato di essere stato costretto a farlo per motivi lavorativi visto che doveva tener fede a un precedente impegno, ma non è per niente contento di questa decisione. Dopo aver iniziato a preparare il film, Hunnam aveva stretto amicizia con la regista Sam Taylor-Johnson ed è molto dispiaciuto di aver dovuto abbandonare.

"E' stata un'esperienza traumatica per me. Non volevo riaprire quella ferita" ha confessato. "E' stata la peggior esperienza lavorativa della mia vita. Abbandonare è stato distruttivo, la cosa più difficile che abbia dovuto fare. Ero devastato. Ho chiamato Sam e abbiamo pianto al telefono per 20 minuti. Dovevo spiegarle la ragione per cui non poteva funzionare".

Il motivo per cui Charlie Hunnam ha dovuto lasciare il set di Cinquanta sfumature di grigio è legato agli impegni presi in precedenza con Guillermo del Toro per Crimson Peak e allo show Sons of Anarchy.

"Avevo dato a Guillermo la mia parola un anno prima e sapevo che avrei dovuto lavorare a Crimson Peak. La gente mi diceva 'Ma sei pazzo? Guillermo ha ancora quattro mesi per sostituirti, sei il quarto dei protagonisti, accetta questo ruolo'. Ma io non potevo perché Guillermo è un amico. Avrei dovuto volare a Vancouver il giorno successivo alla fine delle riprese di Sons of Anarchy, fare dieci giorni di prove, e poi iniziare le riprese. Poi avrei avuto tre giorni liberi per poi iniziare le riprese di Crimson Peak, e poi avrei avuto due giorni di viaggio per ricominciare le riprese della settima stagione di Sons of Anarchy."

Visto il tour de force monumentale, Charlie Hunnam ha preferito rinunciare al franchise lasciando campo libero a Jamie Dornan per poi pentirsi della scelta fatta.

