Channing Tatum interpreterà George Washington nel film "America"

Netflix ha annunciato che collaborerà con il regista Matt Thompson e Adam Reeder, autori della serie televisiva Archer, per realizzare il film America: The Motion Picture.

Si tratterà per la piattaforma della prima produzione di un lungometraggio animato e la sceneggiatura sarà scritta da Dave Callaham, recentemente autore dello script di Zombieland 2.

Il primo membro del cast vocale confermato è Channing Tatum che darà la voce a George Washington.

Il progetto porterà sul grande schermo una versione alternativa e irriverente della storia del passato degli Stati Uniti e, per ora, non sono stati diffusi ulteriori dettagli o nomi delle star coinvolte.

Channing sarà inoltre tra i produttori del progetto insieme a Callaham.

