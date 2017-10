Channing Tatum rinuncia a "Forgive Me, Leonard Peacock", film prodotto da Weinstein

Channing Tatum, dopo lo scandalo legato agli abusi e alle molestie sessuali compiute da Harvey Weinstein, ha annunciato di aver rinunciato all'adattamento per il grande schermo del romanzo Forgive Me, Leonard Peacock.

L'attore e produttore ha rinunciato al progetto che avrebbe rappresentato il suo debutto alla regia e avrebbe dovuto essere prodotto proprio da The Weinstein Company.

Il lungometraggio avrebbe raccontato la storia di un teenager che progetta di uccidere il suo migliore amico, e poi suicidarsi, a causa degli abusi sessuali subiti.

Tatum ha sottolineato in un post condiviso su Facebook che le donne coraggiose che hanno avuto il coraggio di denunciare e rivelare quanto subito sono per lui delle vere eroine e che il messaggio della storia è particolarmente importante e su cui riflettere perché spiega come ci può riprendere dopo una tragedia.

