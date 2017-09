Channing Tatum produrrà la serie tv 'Gorilla and the Bird', sul disordine bipolare

La star Channing Tatum e Big Beach hanno unito le forze per mettere in cantiere una serie tv basata sul memoir di Zach McDermott, avvocato di Brooklyn che ha lottato per anni con il disordine bipolare. Il memoir si intitola Gorilla and the Bird: A Memoir of Madness and a Mother's Love.

Nel libro McDermott racconta la sua esperienza con la malattia che si è manifestata quando aveva 26 anni, portandolo a pensare che qualcuno lo perseguitasse. Dopo un ricovero al Bellevue Hospital, Zach precipita nella psicosi e nella disperazione dando vita a una lotta durissima per riconquistare lucidità e un'identità precisa. Nel suo viaggio l'uomo lascerà New York City per fare ritorno al natio Kansas e ricongiungersi con la sola persona che lo può salvare, la sua solida madre del Midwest soprannominata Bird.

Channing Tatum co-produrrà la serie tv insieme allo stesso Zach McDermott. Al momento l'attore è nei cinema con l'action spy Kingsman: Il cerchio d'oro.

