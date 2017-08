Channing Tatum interpreterà un agente FBI nel film Bloodlines!

Channing Tatum, la star di Magic Mike, è sempre alla ricerca di nuovi progetti interessanti a cui lavorare e ora sembra essersi impegnato per recitare e produrre un film basato su una storia vera intitolato Bloodlines!

L'Universal ha comprato i diritti del libro in uscita di Melissa Del Bosque sottotitolato "The True Story Of A Drug Cartel, The FBI, And The Battle For A Horse-Racing Dynasty". Il racconto segue le vicende realmente accadute alla recluta FBI Scott Lawson dopo essere stato assegnato a quella che sembrava una tranquilla cittadina Texana. Il suo lavoro era quello di monitorare eventuali scambi di droga e tutto sembrava tranquillo fino a quando non si ritrova ad investigare su una sospetta vendita di un cavallo.

A scrivere la sceneggiatura sarà Jonathan Herman conosciuto per aver firmato Straight Outta Compton. Tatum interpreterà il ruolo protagonista, ma prima di immaginarcelo nei panni di un agente FBI lo vedremo nel cinefumetto Kingsman: Il cerchio d'oro atteso per il 20 Settembre 2017!

