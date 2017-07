Chad Michael Murray e Danielle Harris star dell'horror "Camp Cold Brook"

Chad Michael Murray e Danielle Harris saranno i protagonisti del film horror Camp Cold Brook, diretto da Andy Palmer. Tra i produttori del progetto, le cui riprese sono attualmente in corso, ci sarà anche Joe Dante. La sceneggiatura, invece, è stata firmata da Alex Carl.

La star di One Tree Hill interpreterà un produttore e conduttore televisivo chiamato Jack Wilson, che si ritrova in una situazione difficile quando il suo show star per essere cancellato. Nell'ultimo tentativo di alzare i propri dati di ascolto, insieme alla sua produttrice Angela (Harris), decidono di girare la prossima puntata della loro trasmissione negli spazi del leggendario Camp Cold Brook, dove è avvenuto un terribile incidente venti anni prima, evento che ha causato la morte di alcuni giovani che persero la vita affogando.

Al loro arrivo i due trovano però più di quanto sperassero.

