César 2017: Elle è il Miglior Film, premiata anche Isabelle Huppert

Elle di Paul Verhoeven ha conquistato il premio come Miglior Film alla quarantaduesima edizione dei premi Cesar. Il lungometraggio ha inoltre permesso a Isabelle Huppert di ottenere per la seconda volta in carriera il riconoscimento come Migliore Attrice.

La regista Houda Benyamina con Divines è stata invece premiata nelle categorie Migliore Opera Prima, Migliore Attrice Emergente e Migliore Attrice Non Protagonista.

Tra gli altri premiati anche È solo la fine del mondo diretto da Xavier Dolan e La mia vita da zucchina.

Tutti i vincitori:

Miglior Film

Elle

Migliore Attore

Gaspard Ulliel, E' solo la fine del mondo

Miglior Regista

Xavier Dolan, E' solo la fine del mondo

Migliore Attrice

Isabelle Huppert, Elle

Miglior Sceneggiatura Originale

Solveig Anspach, Jean-Luc Gaget, L'Effet Aquatique

Miglior Film Straniero

I, Daniel Blake, regista: Ken Loach

Migliore Attrice Non Protagonista

Deborah Lukumuena, Divines

Miglior Sceneggiatura Non Originale

Céline Sciamma, La mia vita da Zucchina

Migliore Attore Non Protagonista

James Thierrée, Chocolat

Miglior Cortometraggio

Maman(s), regista: Maïmouna Duocouré

Vers La Tendresse, regista: Alice Diop

Miglior Fotografia

Pascal Marti, Frantz

Miglior Film Animato

La mia vita da zucchina, regista: Claude Barras

Miglior Cortometraggio animato

Celui Qui A Deux Ames, regista: Fabrice Luang-Vija

Miglior Montaggio

Xavier Dolan, E' solo la fine del mondo

Migliore Opera Prima

Divines, regista: Houda Benyamina

Miglior Colonna Sonora

Ibrahim Maalouf, Dans Les Forêts De Sibérie

Miglior Documentario

Merci Patron!, regista: François Ruffin

Miglior Scenografia

Jérémie D Lignol, Chocolat

Migliore Attore Esordiente

Niels Schneider, Diamant Noir

Miglior Sonoro

Marc Engels, Fred Demolder, Sylvain Réty, Jean-Paul Hurier, L'Odyssée

Migliori Costumi

Anaïs Romand, The Dancer

Migliore Attrice Esordiente

Oulaya Amamra, Divines

