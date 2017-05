C'era una volta Goldrake, il nuovo libro di Massimo Nicora!

E' disponibile il nuovo libro di Massimo Nicora intitolato C'era una volta Goldrake: la vera storia del robot giapponese. Il volume racconta le origini e l'evoluzione del famoso robot giapponese raccogliendo articoli d'epoca, registrazioni, interviste, documenti e ricordi che l'autore è riuscito a collezionare durante un lungo viaggio di ricerca. Massimo Nicora è un appassionato ed esperto di Go Nagai, nel 2009 ha organizzato un seminario dal titolo Anime Boom: Storia di un'invasione - I cartoni giapponesi in Italia negli anni Settanta e Ottanta a Varese, inoltre nel 2007 per conto dell'editore giapponese D/Visual si è occupato del lancio e della promozione in Italia della prima edizione in DVD della serie di Goldrake.

Qual è la vera storia di Goldrake? Ci sono differenze tra il cartone animato e il fumetto? Come ha fatto questa serie ad arrivare in Francia e poi in Italia? Che cosa è davvero successo all'epoca della sua trasmissione? Qual è il mistero che si nasconde dietro al titolo Atlas Ufo Robot e al nome Goldrake? Queste le domande, insieme a tante altre, a cui il lavoro di Nicora offre una risposta. C'era una volta Goldrake è dunque una vera e propria bibbia sull'iconico personaggio che ha accompagnato l'infanzia di molti italiani.

Il libro di 664 pagine, brossurato, è edito da Società Editrice La Torre e viene venduto al prezzo di 24,50 euro. E' possibile acquistarlo subito anche sul sito editricelatorre.it!

