Cattivissimo Me è il franchise animato di maggior successo della storia

Cattivissimo me, il franchise prodotto dalla Illumination Entertainment, ha sorpassato il record di incassi dei film di Shrek ed è diventato il progetto animato più redditizio della storia.

Grazie al terzo capitolo della storia di Gru e allo spinoff Minions, la cifra totale di 3.528 miliardi di dollari, superando quindi il racconto del simpatico orco e dei suoi amici che si è fermato a un totale di 3.51 miliardi di dollari.

Cattivissimo me 3, non ancora distribuito in molte nazioni e in arrivo in Italia il 24 agosto, ha già ottenuto 870.4 milioni di dollari in tutto il mondo e il franchise sarà sostenuto anche da Minions 2, in arrivo nel 2020.

