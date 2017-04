Cattivissimo Me 3: nuove scene in due spot tv del film animato

Illumination Entertainment e Universal Pictures diffuso due nuovi spot televisivi di Cattivissimo me 3, nuovo capitolo della storia del "cattivissimo" Gru (Steve Carell).

Nel lungometraggio apparirà anche il gemello del protagonista, Dru (anche lui doppiato da Steve Carell). I due se la dovranno vedere con Balthazar Bratt (Trey Parker), ex star degli anni '80 che, dopo essere cresciuto, deve fare i conti con la cancellazione del suo show e detesta essere preso in giro. Per superare le delusioni lavorative, Bratt arriva a pianificare la conquista del potere assoluto sulla Terra.

Nel cast vocale del film ritroveremo Kristen Wiig nei panni di Lucy e Miranda Cosgrove in quelli di Margo.

Cattivissimo me 3 uscirà al cinema il 24 agosto 2017.

