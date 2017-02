Catcher Was a Spy: anche Paul Giamatti e Jeff Daniels nel cast

Paul Giamatti e Jeff Daniels sono entrati a far parte del cast di Catcher Was a Spy, il film diretto da Ben Lewin le cui riprese inizieranno lunedì a Praga, per poi spostarsi a Boston.

La sceneggiatura è stata firmata da Robert Rodat e tra i protagonisti ci saranno anche Paul Rudd e Guy Pearce.

Il film racconterà la storia di Moe Berg (Rudd), un giocatore di baseball laureato in giurisprudenza e che parlava nove lingue straniere. Lo sportivo è stato impegnato nel campionato più importante per ben 15 stagioni e ha lavorato come spia durante gli anni in cui gli Stati Uniti cercavano di battere sul tempo la Germania e costruire una bomba nucleare. Berg ha infatti dovuto diventare amico di Werner Heisenberg, lo scienziato a capo del programma atomico nazista. La sua missione era controllata da "Wild Bill" Donovan (Daniels), dall'esperto militare Furman (Pearce) e dal fisico Goudsmit (Giamatti).

