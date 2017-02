Castlevania: in arrivo la nuova serie animata su Netflix!

Cristiano Ogrisi

Il produttore Adi Shankar ha dichiarato sul suo profilo Facebook che è partita la produzione di una nuova serie animata, distribuita da Netflix, basata su Castlevania.

Il progetto per ora è formato da due stagioni, in arrivo una nel 2017 e una nel 2018, realizzate da Frederator Studios. Lo show sarà scritto da Warren Ellis e Shankar assicura che questa volta non ci troveremo davanti a un pessimo adattamento da videogioco, come ultimamente capita sempre più spesso nelle sale cinematografiche.

La serie seguirà le vicende dell'ultimo membro del clan Belmont nella sua lotta contro Dracula per la salvezza dell'Europa dell'est. Castlevania è una serie di videogiochi creati da Konami nel 1986 sulla console giapponese Famicom Disk System. A oggi la saga di Castlevania conta più di 20 episodi distribuiti per la maggior parte delle console e un altro capitolo è attualmente in produzione.

