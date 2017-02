Castlevania: il primo poster della serie animata di Netflix

Dopo aver annunciato la produzione di due stagioni della serie animata Castlevania, in arrivo nel 2017 e nel 2018, Netflix ha ora diffuso il poster ufficiale dello show.

Gli episodi basati sul popolare videogioco verranno scritti da Warren Ellis e prodotti da Adi Shankar.

La storia avrà come protagonista l'ultimo membro del clan Belmont nella sua lotta contro Dracula per la salvezza dell'Europa dell'est.

Shankar, che su Facebook ha condiviso in anteprima anche la locandina, ha anticipato: "La serie sarà dark, satirica e dopo un decennio cambierà radicalmente il genere dedicato ai vampiri".

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Castlevania: il primo poster della serie animata...