Castle Rock: nuova serie tv horror per J.J. Abrams e Stephen King!

I fan dei libri di Stephen King sono abbastanza familiari con lo stato del Maine, almeno con la sua versione letteraria. Molte delle sue opere sono ambientate lì, anche se l'autore ha creato alcune location inventate nelle quali immergere i suoi racconti: Derry, Jerusalem's Lot e Castle Rock.

Castle Rock è stato il luogo di quattro romanzi, tre racconti brevi e due racconti lunghi, introdotto per la prima volta con La zona morta, passando per Cose preziose fino all'ultima apparizione ufficiale nel libro del 2014 Revival. E a quanto pare il tempo che King passerà a Castle Rock non è finito. J.J. Abrams sta lavorando su una nuova serie antologica, intitolata proprio Castle Rock e basata sui lavori dello scrittore americano. Il regista ha rivelato il trailer con un misterioso tweet:

E più tardi King ha palesato la collaborazione:

JJAbrams and I want to invite you to take a trip to Castle Rock. Soon. Be afraid.https://t.co/n1MJWSpv8Z