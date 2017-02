Castle Rock: confermata la produzione di 10 episodi della serie

La prima stagione di Castle Rock, la serie prodotta dalla Bad Robot di J.J. Abrams e dalla Warner Bros Television, sarà composta da dieci episodi.

Hulu ha infatti confermato la produzione del progetto che racconterà una storia ambientata nella cittadina fittizia del Maine in cui si svolgono gli eventi narrati in molti romanzi di Stephen King, tra cui Cujo e It.

Il progetto è stato sviluppato da Sam Shaw e Dustin Thomason basandosi sulle opere di King ed entrambi saranno coinvolti nella realizzazione dello show anche in veste di produttori esecutivi e autori.

