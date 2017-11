Casey Affleck: una petizione chiede la sua esclusione dalla cerimonia degli Oscar

Casey Affleck, vincitore del premio Oscar per la sua interpretazione nel film Manchester by the Sea, è di nuovo al centro delle polemiche a causa delle accuse di molestie sessuali che gli erano state rivolte qualche anno fa.

Una petizione online che ha già superato quota 10.000 firme, ideata da Cameron Bossert, chiede infatti che l'attore non partecipi alla cerimonia di consegna dei premi Oscar 2018, spiegando: "Dopo le rivelazioni che Harvey Weinstein ha molestato e assalito sessualmente molte donne per decenni, l'Academy ha deciso di espellere il produttore dall'organizzazione, ma sapete che un'altra persona accusata di essere un molestatore dovrebbe partecipare alla cerimonia? Nonostante le numerose accuse che gli erano state rivolte, Casey Affleck ha vinto il premio come Migliore Attore per il suo ruolo in Manchester by the Sea. L'attore è stato accusato di aver molestato due donne che avevano lavorato con lui in un documentario realizzato nel 2010. Le donne hanno rivelato che Affleck ha inviato loro messaggi minacciosi, ha chiesto di dividere la sua stanza di albergo e ha impedito a una di loro di accedere alla propria camera per poter utilizzarla insieme a Joaquin Phoenix per fare sesso con altre due donne".

Sono state Magdalena Górka e la produttrice Amanda White a condividere quanto accaduto durante le riprese di Joaquin Phoenix - Io sono qui! ed entrambi i casi sono stati risolti fuori dalle aule di tribunale, avendo raggiunto un accordo con le vittime. Bossert sostiene che non sia ammissibile che Affleck partecipi alla cerimonia a causa di queste accuse specifiche e chiede quindi che la star venga esclusa dalla cerimonia in segno di rispetto per le vittime di molestie: "Smettiamola di onorare persone come Affleck e Weinstein e mettiamole di fronte alle loro azioni".

