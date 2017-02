Casey Affleck star e regista del film Light of My Life

Casey Affleck sarà il protagonista del film Light of My Life, le cui riprese inizieranno nelle prossime settimane a Vancouver. Il nominato all'Oscar per la sua interpretazione in Manchester by the Sea è inoltre autore e regista del progetto, che verrà prodotto e finanziato da Black Bear Pictures.

La storia avrà come protagonisti un padre (Affleck) e sua figlia (Anna Pniowsky) che vivono ai margini della società un decennio dopo un'epidemia che ha cambiato radicalmente il mondo. Il padre cerca di conservare l'innocenza della figlia, proteggendola dai potenziali pericoli, mentre il loro legame e la loro umanità viene messa alla prova.

Affleck, prossimamente, sarà inoltre la star di Villain , un thriller prodotto anche in questo caso dalla Black Bear Pictures.

Home News Casey Affleck star e regista del film Light of My...