Casey Affleck si fa beffe dei critici mentre ritira il New York Film Critics Circle Award

E' uno dei contendenti nella corsa all'Oscar come miglior attore protagonista di questa stagione, ma la memoria di Casey Affleck sembra ottima. Soprattutto quando si tratta di ricordare le critiche ricevute in passato. Così nel corso della cerimonia di consegna del premio per il miglior attore tributatogli da New York Film Critics Circle Awards per la sua performance in Manchester by the Sea, Affleck non ha resistito e ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, naturalmente con ironia.

Nel corso della premiazione l'attore si è fatto beffe del presentatore, il critico del New York Magazine David Edelstein leggendo a voce alta alcune sue vecchie recensioni.

Ecco alcuni dei giudizi scritti da Eldstein sulle precedenti performance dell'attore: "Affleck, seppur piacevole, non ha grande varierà espressiva e ricorre al chewing gum per dare più sfumature al suo personaggio."

"Le battute di Affleck risulterebbero troppo mormorate e biascicate anche per i gloriosi anni '50, regno del Metodo, e potrebbe tranquillamente indossare una maglietta con su scritto 'Sparami'. Per fortuna, non è lui il protagonista."

"Quando si pronuncia il nome Affleck nei titoli di un film, ci si aspetta uno standard da B movie, lento e affettato."

"Mr. Affleck mormora cose incoerenti in un tono talmente basso che neppure un cane sarebbe in grado di sentirlo"

Leggi anche: Corsa all'Oscar 2017: la nostra lista aggiornata dei favoriti nelle categorie principali

Naturalmente Casey Affleck ha letto le critiche nei suoi confronti con tono scherzoso, riconoscendo che alcune delle cose scritte da David Edelstein era "accurate", poi ha aggiunto "La verità è che non c'è niente davvero orribile detto su di me che non mi sia detto prima da solo."

Casey Affleck ha concluso riconoscendo l'importanza dei critici non senza risparmiar loro un'ultima stoccata: "Che ci crediate o no, c'è stata un'epoca in cui adoravo leggere le recensioni perché mi hanno aiutato a capire i film. Devo ringraziare critici come Pauline Kael, Peter Travers e Owen Gleiberman di Variety, che una volta ha paragonato il carisma di Joseph Fiennes in Shakespeare in Love a Prince. Sì, la cosa ha un senso".

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Casey Affleck si fa beffe dei critici mentre...