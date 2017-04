Cars 3: nel nuovo trailer Saetta McQueen cerca di tornare in pista

La Disney-Pixar ha diffuso un nuovo trailer del film Cars 3, in cui si racconterà quello che accade dopo che il protagonista Saetta McQueen subisce un incidente che lo allontana dal mondo delle corse. Per ritornare "in pista", Saetta avrà bisogno dell'aiuto di una giovane tecnica, Cruz Ramirez, animata da un proprio progetto di vittoria, di Hudson Hornet e dei suoi amici.

La regia del lungometraggio, in uscita nei cinema italiani il 14 settembre, è di Brian Fee e tra i produttori ci sarà anche Kevin Reher.

Il nuovo video mostra i tentativi di Saetta McQueen di ritornare nel mondo delle corse:

