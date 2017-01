Cars 3: i primi dettagli sui nuovi personaggi del film Disney Pixar

Lunedì prossimo la Disney Pixar presenterà il nuovo trailer di Cars 3, il terzo capitolo delle avventure di Saetta McQueen.

Nell'attesa il magazine Entertainment Weekly ha diffuso le immagini e le descrizioni dei nuovi personaggi che debutteranno sul grande schermo.

Jackson Storm avrà la voce di Armie Hammer e viene descritto come uno dei protagonisti della nuova generazione di corridori. Il suo atteggiamento sicuro e un po' arrogante scoraggiano un po' ma la sua velocità è senza paragoni e potrebbe ridefinire lo sport. Jackson si è allenato grazie a simulatori all'avanguardia che sono programmati per perfezionare la tecnica e massimizzare la velocità, diventando così costruito per essere imbattibile.

Cristela Alonzo doppierà Cruz Amirez e sarà un'allenatrice solare ma feroce che lavora al Rust-eze Racing Center. Cruz si occupa degli esordienti con tecniche efficaci per insegnare ad aggredire ma la pista, ma va un po' in crisi quando arriva il suo idolo di sempre, Saetta McQueen. Anche se vorrebbe aiutarlo a ritornare in pista e a essere competitivo, sa che la competizione è sempre più veloce e la vittoria dipende tutta dalla velocità. O forse no?

Nel nuovo film Saetta McQueen cerca di rientrare in pista dopo un incidente che sembra aver posto fine alla sua carriera sportiva. Per riuscirci chiederà l'aiuto della giovane esperta Cruz Ramirez, che ha un piano per vincere, e dei suoi amici, oltre a trarre ispirazione da Hudson Hornet.

La regia del lungometraggio, in uscita nei cinema italiani il 14 settembre, è di Brian Fee e tra i produttori ci sarà anche Kevin Reher.

