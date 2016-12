Carrie Fisher: l'ex marito Paul Simon e J.J. Abrams ricordano l'attrice

Dopo la morte di Carrie Fisher continuano a essere condivisi online i messaggi e i ricordi dei fan e soprattutto di chi ha avuto modo di conoscere l'attrice.

Il cantautore Paul Simon, sposato con la star dal 1983 al 1984, ha scritto: "Ieri è stato un giorno orribile. Carrie era una ragazza speciale e meravigliosa. E' troppo presto".

-Paul Simon — Paul Simon (@PaulSimonMusic) December 28, 2016

Il regista J.J. Abrams, che ha lavorato con l'attrice in occasione di Star Wars: Il risveglio della forza, ha dichiarato: "Non c'era bisogno di conoscere Carrie Fisher per capire il suo potere. Era semplicemente brillante e bellissima, dura e meravigliosa, incisiva e divertente come potreste immaginare. E' stato ingiusto perderla. Quanto siamo stati fortunati di averla avuta con noi".

J.J. Abrams pens a tribute to Carrie Fisher: "What an unfair thing to lose her." https://t.co/fXGLgHNh1c pic.twitter.com/BwaKDe5mwK — Variety (@Variety) December 27, 2016

Mark Hamill, dopo il breve tweet di ieri, ha aggiunto su Facebook: "Non è mai facile perdere un membro della famiglia così vitale e insostituibile, ma questo assolutamente ci spezza il cuore. Carrie era unica e apparteneva a tutti noi, che le piacesse oppure no. Era la NOSTRA principessa, dannazione, e l'attrice che l'ha interpretata si confondeva con questa donna bellissima, independente con fierezza e ferocemente divertente, in grado di assumere il controllo che ci ha tolto il respiro. Determinata e tosta, ma con una vulnerabilità che ti faceva fare il tifo per lei e desiderare che avesse successo e fosse felice. Ha avuto un ruolo cruciale nella mia vita professionale e personale ed entrambe sarebbero ben più vuote senza di lei. Sono grato per le risate, per la saggezza, la gentilezza e anche le cavolate impertinenti e auto indulgenti che mi ha dato la mia amata gemella spaziale nel corso degli anni. Grazie Carrie. Ti voglio bene".

