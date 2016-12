Carrie Fisher, infarto per l'attrice di Star Wars mentre era in aereo

AGGIORNAMENTO 2 Il fratello dell'attrice, Todd Fisher, ha dichiarato all'Associated Press che la sorella è fuori pericolo e la sua situazione appare finalmente stabile.

AGGIORNAMENTO 1 Il sito TMZ ha riportato la notizia che i paramedici, dopo aver rianimato Carrie per circa quindi minuti, hanno registrato un battito cardiaco. L'attrice è ora ricoverata in rianimazione all'UCLA Medical Center.

Il sito TMZ riporta la notizia che Carrie Fisher ha avuto un infarto mentre si trovava a bordo di un aeroplano con destinazione Los Angeles.

L'interprete di Leia nella saga di Star Wars era partita da Londra e il personale di bordo ha immediatamente prestato i primi soccorsi.

Secondo quanto riportano alcune persone presenti sull'aereo, l'attrice avrebbe smesso di respirare quando mancavano quindici minuti all'arrivo. Un dottore e un'infermiera che erano a bordo hanno aiutato l'equipaggio del velivolo a effettuare la rianimazione.

Don't know how else to process this but Carrie Fisher stopped breathing on the flight home. Hope she's gonna be OK — Anna Akana (@AnnaAkana) December 23, 2016

@RickMalambri @bradgage no :( she wasn't breathing for 10 minutes or so. They were administering CPR up until we landed — Anna Akana (@AnnaAkana) December 23, 2016

I'm in complete shock. @AnnaAkana and I sat in front of Carrie Fisher on our flight from London and she was just taken off the plane by EMTs — Brad Gage (@bradgage) December 23, 2016

So many thanks to the United flight crew who jumped into action, and the awesome doctor and nurse passengers who helped — Anna Akana (@AnnaAkana) December 23, 2016

I don't know what happened. Not really sure what to do right now but I hope she is ok. I hope she is ok. — Brad Gage (@bradgage) December 23, 2016

Il velivolo è poi atterrato a Los Angeles e Carrie è stata immediatamente trasferita in ospedale. Le sue condizioni, secondo alcune fonti, sarebbero critiche.

Home News Carrie Fisher, infarto per l'attrice di Star Wars...