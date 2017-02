Carnival: Robert Stromberg, regista di Maleficent, realizzerà il thriller

Il regista Robert Stromberg, già dietro la macchina da presa di Maleficent, sarà il regista del thriller Carnival, scritto da Matias Caruso.

Il lungometraggio avrà come protagonista un esperto lanciatore di coltelli che lavora in un circo e usa le sue abilità mortali per vendicarsi della morte della sorella, uccisa brutalmente. Nel dare la caccia al colpevole, l'uomo otterrà l'aiuto di un gruppo di artisti circensi.

Stromberg ha debuttato alla regia con il film della Disney dopo aver lavorato come production designer in film come Avatar e Alice in Wonderland.

Le riprese del nuovo lungometraggio inizieranno alla fine dell'autunno e per ora non sono ancora stati scelti i membri del cast.

