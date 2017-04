Carmen Sandiego: Gina Rodriguez darà la voce alla nuova serie Netflix

Cristiano Ogrisi

La protagonista di Jane the Virgin, Gina Rodriguez, darà la voce a Carmen Sandiego nella nuova serie animata prodotta da Netflix. Basata sul famoso show degli anni '90 Dov'è finita Carmen Sandiego?, la serie ha come protagonista Carmen, un'orfana presa in custodia dal capo dell'ACME che diventa una dei più abili detective dell'organizzazione capace di risolvere i casi più complessi. Improvvisamente la giovane donna decide di passare dall'altra parte della barricata trasformandosi in una dei più abili ladri del mondo e ponendosi a capo di un'organizzazione criminale chiamata VILE. Netflix ha ordinato 20 episodi per la prima stagione, che unirà un lato di intrattenimento a un lato educativo per i più piccoli, soprattutto nello studio della geografia.

La nuova serie Netflix, la cui protagonista si ispira alla cantante brasiliana Carmen Miranda, non ostacolerà i programmi della Rodriguez, che tornerà con la quarta stagione della fortunata serie CW Jane The Virgin a ottobre 2017.

