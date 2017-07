Carlo Verdone: ciak per Benedetta Follia, il suo prossimo film

Sono iniziate oggi le riprese di Benedetta follia, il nuovo film di Carlo Verdone. Scritta dall'autore romano insieme a Nicola Guaglianone e Menotti, la commedia sarà prodotta da Aurelio De Laurentiis & Luigi De Laurentiis Jr..

Protagonista della pellicola Guglielmo, uomo di specchiata virtù e fedina cristiana immacolata, proprietario di un negozio di articoli religiosi e alta moda per vescovi e cardinali. Un giorno la sua tanto amata moglie Lidia (Lucrezia Lante della Rovere), consorte per 25 anni, decide di mollarlo proprio nel giorno del loro anniversario, stravolgendo il suo mondo e tutte le sue certezze. Ma poi nel suo negozio arriva un'imprevedibile candidata commessa: Luna (Ilenia Pastorelli), una ragazza di borgata sfacciatissima, travolgente, volenterosa e incapace, adatta a lavorare in un negozio di arredi sacri come una cubista in un convento. Da quel giorno niente sarà più come prima: Luna lo iscrive a Tinder, l'app grazie alla quale Guglielmo scoprirà il sorprendente mondo degli appuntamenti al buio e gli esilaranti tentativi di donne disposte a tutto pur di trovare l'anima gemella. E visto che la realtà supera l'immaginazione, le vite di Guglielmo e Luna avranno dei risvolti totalmente inaspettati. Perché anche le vie dell'amore sono infinite.

Benedetta follia uscirà nelle sale subito dopo Natale e, oltre a Verdone, Lante della Rovere e Pastorelli, vede nel suo ricco cast anche Maria Pia Calzone e Paola Minaccioni.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Carlo Verdone: ciak per Benedetta Follia, il suo...