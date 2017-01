Carlo Verdone aprirà il Busto Arsizio Film Festival 2017

La conferma è ufficiale. Sarà Carlo Verdone l'ospite di apertura della quindicesima edizione del B.A. Film Festival. L'attore salirà sul palco del teatro Sociale sabato 18 marzo alle 21 per una lunga chiacchierata con il direttore artistico del Baff Steve Della Casa.

Un personaggio che non ha bisogno di presentazioni. Con più di venticinque film diretti e oltre quaranta interpretati, Carlo Verdone è certamente uno dei volti e dei protagonisti del mondo dello spettacolo più amati e riconosciuti dal pubblico.

Nel corso della serata a lui dedicata Verdone mostrerà alcuni spezzoni di suoi film che meglio lo rappresentano, e partirà dalle immagini per raccontare aneddoti sulla sua carriera e per svelare le sue passioni, cominciando da quella, nota, per la musica.

Ironico osservatore di vizi, virtù e debolezze dell'italiano medio, l'artista riceverà al Baff il premio all'Eccellenza Cinematografica, giusto riconoscimento al suo innegabile talento.

