Captain Marvel: svelato il look di Brie Larson nel film

Alcuni fortunati giornalisti americani, nella giornata di lunedì, hanno compiuto un tour degli uffici della Disney a Burbank in California.

Durante l'evento hanno persino avuto l'occasione di vedere alcuni concept art e immagini modificate realizzate in vista dell'inizio della produzione di Captain Marvel, in cui si vedeva anche Brie Larson in costume.

Secondo le prime indiscrezioni il look è molto rispettoso nei confronti della versione mostrata nei fumetti, solo con una sfumatura più chiara di giallo, con un tessuto che sembra quasi bianco.

L'immagine del primo numero dei fumetti viene considerata una rappresentazione accurata della prima versione del costume che Brie non ha ancora provato ed è tuttora in continua evoluzione, come ha sottolineato l'artista Andy Park.

Tra i concept art realizzati anche quelli in cui la supereroina sta combattendo dei nemici nelle strade di una città: i nemici hanno occhi viola e sparano dei raggi laser sullo sfondo dell'immagine, mentre Captain Marvel con una mano allontana la minaccia.

Ecco la copertina del fumetto:

