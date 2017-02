Captain Marvel: svelata la data d'inizio delle riprese?

I Marvel Studios sono in un momento di grande fermento, con Spider-Man: Homecoming e Thor: Ragnarok che si avviano verso l'uscita nelle sale mentre Black Panther e Avengers: Infinity War hanno iniziato la lavorazione sul set quasi in contemporanea. Appena la Pantera Nera finirà le riprese, sarà il turno di Ant-Man and the Wasp. Quando tutto questo sarà finito, verrà il momento di Brie Larson.

Captain Marvel, che sarà il primo film su una super-eroina del Marvel Cinematic Universe. inizierà la sua lavorazione probabilmente a partire da gennaio 2018. Il canale twitter Atlanta Filming ha affermato che le riprese inizieranno proprio a inizio anno prossimo ad Atlanta, anche se per ora non ci sono conferme ufficiali.

So, this is a rumor, #CaptainMarvel MIGHT start filming in Atlanta in January; both the location and date are rumors.