Captain Marvel: Geneva Robertson-Dworet scriverà la sceneggiatura

Sarà Geneva Robertson-Dworet a occuparsi della sceneggiatura del film Captain Marvel con protagonista il premio Oscar Brie Larson.

Il progetto sarà diretto da Anna Boden e Ryan Fleck e inizialmente sono stati Meg LeFauve e Nicole Perlman a ottenere il compito di scrivere l'avventura cinematografica della supereroina. Gli impegni di Meg con il film d'animazione Gigantic, targato Disney, hanno però obbligato la produzione a compiere la sostituzione.

La storia di Carol Danvers sarà ambientata negli anni Novanta, scelta che permetterà di far ritornare scena Nick Fury. Il personaggio, ovviamente interpretato da Samuel L. Jackson, sarà coinvolto negli eventi e non avrà ancora perso un occhio. I villain della storia saranno invece gli appartenenti alla razza extraterrestre chiamata The Skrulls.

Geneva recentemente ha già firmato la sceneggiatura di Tomb Raider, con protagonista Alicia Vikander, e di Gotham City Sirens in cui Margot Robbie riprenderà il ruolo di Harley Quinn.

Captain Marvel debutterà nei cinema americani l'8 marzo 2019.