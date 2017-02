Captain Marvel: Brie Larson troppo giovane per il ruolo? La sceneggiatrice risponde

Cristiano Ogrisi

Quando Brie Larson è stata annunciata come Captain Marvel da Kevin Feige sul palco del San Diego Comic-Con, è stata accolta da incredibili applausi di approvazione. Ma, entrando nel pratico, ci sono stati alcuni piccoli nodi da affrontare.

Il più importante è che forse la Larson, 27 anni, sia troppo giovane per interpretare Carol Danvers, un elemento pluridecorato dell'Air Force americana. La sceneggiatrice Nicole Perlman sta già lavorando allo script e, durante un'intervista al The Great Big Beautiful Podcast, ha parlato di questa situazione e di quanto non sia inusuale nell'aeronautica:

"Mi sono confrontata con alcuni elementi dell'Air Force e ho riportato il problema dell'età di Brie, loro mi hanno assicurato che non è così assurdo che qualcuno possa essere così esperto tra i 28 e i 34 nell'aeronautica. L'età non sarà un problema. E poi tempo che il film sarà finito e uscirà nelle sale, Brie sarà nell'età giusta rispetto a quando Captain Marvel è stato annunciato."

Il personaggio è stato creato nel 1968, originariamente si chiamava Miss Marvel e combatteva fianco a fianco con i Vendicatori. Ha preso il nome di Captain Marvel solo nel 2012 quando è stato realizzato un fumetto scritto da Kelly Sue DeConnick, albo che ha finito poi per consacrare le caratteristiche del personaggio. Il film di Captain Marvel è atteso per l'8 Marzo 2018.

