Captain Marvel, Brie Larson: "Il film ha tutto quello che desidero"

Brie Larson ha svelato in una recente intervista rilasciata al magazine Vanity Fair i motivi per cui ha deciso di accettare la parte da protagonista nel film Captain Marvel, in arrivo nei cinema americani l'8 marzo 2019.

La star ha spiegato: "Mi ci è voluto davvero molto tempo. Ho dovuto riflettere, pensare alla mia vita e a cosa volevo. Alla fine non potevo negare il fatto che questo film affronti tutto quello che mi interessa, che è progressista, importante e ha un significato, ed è un simbolo che avrei voluto avere negli anni in cui sono cresciuta. Sento davvero che valga la pena realizzarlo se può trasmettere comprensione e sicurezza nelle giovani donne".

Il premio Oscar ha poi proseguito: "Sono stati davvero aperti nell'ascoltare i miei pensieri e il mio approccio al progetto, elemento grandioso. Penso sia per questo motivo che mi hanno scelta: ho molti punti in comune con questo personaggio e vogliono che porti quegli elementi al personaggio".

Kevin Feige, a capo dei Marvel Studios, ha inoltre ricordato: "Captain Marvel ha dei poteri che superano di molto quelli della maggior parte degli altri eroi e per portare in vita questa supereroina e rendere possibilie immedesimarsi in lei avevamo bisogno di un'attrice in grado di offrire molte sfumature e dare umanità al personaggio". Brie è quindi apparsa la scelta giusta grazie alla sua capacità di trasmettere le sensazioni volute.

