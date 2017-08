Cannon Busters: Netflix produrrà una serie animata in collaborazione con gli studios giapponesi!

Qualche settimana fa Netflix aveva annunciato un reboot del classico d'animazione Saint Seya - I cavalieri dello zodiaco, adesso invece per la gioia dei fan dell'animazione orientale ha confermato di aver messo in produzione più di una ventina di titoli in giapponese!

Greg Peters, responsabile della produzione Netflix, ha dichiarato che il 90% dell'animazione giapponese presente sulla piattaforma streaming è visionato al di fuori del Giappone. Netflix ha dunque collaborato con gli studios giapponese per dare vita a tanti successi del passato e nuovi prodotti originali.

Oltre a Saint Seya verrà rilasciata tra le tante novità anche la serie Cannon Busters sotto la direzione dell'autore del fumetto americao Lesean Thomas e lo studio d'animazione giapponese Satellite che si occuperà della creazione artistica. La storia ruota intorno ad un androide nato per essere al servizio della regina che si imbarcherà in un lungo viaggio alla ricerca del suo migliore amico. Thomas ha affermato: "mentre l'animazione americana ha come target i bambini, quella giapponese include molti genere e quindi attrae un audicene maggiore di tutte l'età!"

