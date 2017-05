Cannes vs Netflix? Il Festival smentisce il veto sui film di Baumbach e Bong Joon-Ho

Il Festival di Cannes ha voluto rispondere ufficialmente ad alcune indiscrezioni apparse online che sostenevano l'esclusione dalla selezione ufficiale dei film diretti da Noah Baumbach e Bong Joon-ho, The Meyerowitz Stories e Okja, a causa dei finanziamenti di Netflix alla base dei due progetti.

Come annunciato il 13 aprile, tuttavia, i titoli saranno regolarmente presentati in concorso alla 70esima edizione, in programma dal 17 al 28 maggio.

Il comunicato sottolinea che gli organizzatori sono consapevoli delle perplessità causate dalla mancanza di distribuzione ufficiale nelle sale francesi, tuttavia Netflix per ora non ha ancora raggiunto un accordo che preveda la presenza nei cinema e non solo sulla piattaforma online.

Il Festival ha aggiunto che è felice di accogliere un nuovo operatore che ha deciso di investire nel cinema ma vuole ribadire il suo sostegno alla distribuzione tradizionale e, per questo motivo, dall'edizione 2018 in concorso ci saranno solo progetti con una distribuzione nelle sale francesi certa.

