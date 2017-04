Cannes Series: primi dettagli sul nuovo festival dedicato alla TV

Valerio Di G.

Dal 1946, ogni anno a Maggio, Cannes ospita per due settimane il celebre festival cinematografico che presenta al mercato i nuovi film protagonisti della stagione. All'inizio del 2017 il sindaco David Lisnard anticipò il fatto che il Lido sarebbe presto diventato lo scenario per un nuovo grandioso evento dedicato principalmente al piccolo schermo e oggi è stato ufficializzato in una conferenza stampa indetta appositamente.

L'evento si chiamerà International Series Festival, debutterà ad Aprile 2018 e, tra le tante iniziative proposte, presenterà una categoria ufficiale competitiva in cui verranno presentate dieci serie tv inedite appartenenti a qualsiasi genere, comprese le web series. Come accade nel festival cinematografico a decretare i vincitori sarà una giuria composta da cinque personalità di fama mondiale riconosciute dall'industria.

Il presidente del Festival di Cannes, Pierre Lescure ha dato il suo totale supporto alla nuova Festa delle Serie Tv e garantisce una selezione indipendente, anche se non è ancora chiaro il suo coinvolgimento nel progetto. Alla conferenza di presentazione hanno partecipato attivamente anche l'ex-ministro della cultura Fleur Pellerin e l'ex capo del TF1, nonchè attuale direttore generale del Festival, Benoit Louvet. Pellerin, chiamato a coprire il ruolo di preidente dell'International Series Festival, ha dichiarato: "Vogliamo che sia un evento prestigioso ed artistico, ma allo stesso tempo ampiamente aperto al pubblico. Crediamo che la nostra visione avrà un gran successo!".

Il ruolo del pubblico sarà dunque fondamentale, infatti oltre a poter partecipare a varie proiezioni, letture ed incontri, potrà anche esprimere un voto per l'assegnazione di un premio speciale. Il progetto, inoltre, andrà ad incorporare un'altra ambizione del sindaco Lisnard, ossia costruire un'università dedicata al Cinema che possa trasformare la stessa città in una sorta di incubatrice di talenti, con tanto di Hotel costruito appositamente per gli scrittori. Cannes del resto è strutturata per ospitare festival e convention, possiede dunque tutte le infrastrutture adatte per un nuovo ed importante evento internazionale.

Il budget provvisorio per la costruzione di questa inedito Festival dedicato alla serialità televisiva internazionale è di 4 milioni di euro, ma ancora non sono stati forniti ulteriori dettagli. Canal Plus ha già firmato come partner, mentre sappiamo che sono in atto delle trattative con la compagnia Vivendi, una società francese che lavora nel campo dei media.

