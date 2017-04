Cannes 2017: da Twin Peaks a Sofia Coppola e Haneke, il programma del festival

Nel corso della tradizionale conferenza stampa, il direttore artistico Thierry Frémaux ha svelato il programma completo della 70° edizione del Festival di Cannes, che si terrà dal 17 al 28 maggio sulla Costa Azzurra.

La selezione ufficiale, che prevede la presenza di 29 paesi e nove opere prime, vedrà la presenza in concorso di Todd Haynes con l'atteso Wonderstruck e del nuovo lavoro di Sofia Coppola, L'inganno, rifacimento de La notte brava del soldato Jonathan con Colin Farrell. Il maestro coreano Bong Joon-ho esordirà in corso a Cannes col misterioso monster movie Okja; prima volta in concorso anche per Noah Baumbach e il suo The Meyerowitz Stories, prodotto da Netflix così come Okja.

Tra i favoriti spicca il nuovo lavoro del maestro austriaco Michael Haneke con il suo Happy End, pellicola incentrata sul tema dell'immigrazione con la diva Isabelle Huppert. Tra gli altri titoli che si contenderanno la Palma d'Oro troviamo You Were Never Really Here di Lynne Ramsay, L'amant double, opera hitchcockiana firmata dal francese François Ozon. Confermato anche il ritorno del greco Yorgos Lanthimos col suo nuovo lavoro, The Killing of a Sacred Deer e del sudcoreano Hong Sang-soo, habitué dei festival.

Confermate anche le voci che volevano Fortunata, nuova regia di Sergio Castellitto con Jasmine Trinca, in Un Certain Regard insieme ai lavori di Kiyoshi Kurosawa, Laurent Cantet e Mathieu Amalric. Con Castellitto la giovane italiana Annarita Zambrano con After the War, pellicola dedicata ai profughi francesi.

Il fuori concorso brilla per la presenza di John Cameron Mitchell e del suo How to Talk to Girls at Parties, che vede la presenza della star Nicole Kidman, e il nuovo lavoro del prolifico Takashi Miike Blade of the Immortal.

Fremaux ha confermato il rumor che circolava da tempo e che voleva David Lynch presente a Cannes con i primi due episodi della terza stagione de I segreti di Twin Peaks, e al festival si terrà, inoltre, il lancio della seconda stagione di Top of the Lake, serie firmata dall'unica vincitrice della Palma d'Oro donna, Jane Campion.

Leggi anche: Twin Peaks: la serie del futuro, 25 anni nel passato

Le proiezioni speciali prevedono l'anteprima del documentario con Al Gore Una scomoda verità 2, incentrato sui danni causati dai cambiamenti climatici, e l'esordio alla regia di Kristen Stewart, il corto Come Swim. Cannes Classics offrirà una line-up dedicata a film e documentari legati alla storia del festival che prevede l'arrivo sulla Croisette di George Lucas per accompagnare Guerre stellari, mentre il regista messicano Alejandro González Iñárritu presenterà il corto in realtà virtuale Carne Y Arena.

Di seguito l'elenco completo.

Competizione

Loveless - Andrey Zvyagintsev

God time - Fratelli Safdie

You were never really there -Lynne Ramsay

L'amour double - François Ozon

Jupiter's Moon - Kornel Mandruzco

Gentle creature - Sergei Loznitsa

The Killing of a Sacred deer - Yorgos Lanthimos

Radiance - Naomi Kawase

The day after - Hong Sangsoo

Le redoutable - Michel Hazanavicius

Wonderstruck - Todd Haynes

Happy end - Michael Haneke

Rodin - Jacques Doillon

L'inganno - Sofia Coppola

120 battement par minute - Robert Campillo

Okja - Bong Joo-Ho

In the fade - Fatih Akin

The Meyerowitz Stories - Noah Baumbach

Fuori Concorso

Blade of immortal - Mike Takashi

How to talk to girls at parties - John Cameron Mitchell

Visage, Villages - Agnès Varda

Proiezioni speciali

Promise Land - Eugene Jarecki

Napalm - Claude Lanzman

Sea Sorrow - Vanessa Redgrave

Demons in paradise -

12 jours - Raymond Depardon

An inconvenient sequel - Cohen

They - Anitha

