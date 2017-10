Camera con vista: James Ivory, Helena Bonham Carter e Julian Sands a Firenze per il trentennale

Firenze si prepara a celebrare il trentennale di Camera con vista. Una serie di eventi per celebrare uno dei film che più hanno valorizzato l'immagine del capoluogo toscano nel mondo. Per l'occasione il regista novantenne James Ivory, Helena Bonham Carter, che di Firenze è una habitué, e Julian Sands sono approdati in città per partecipare a una serie di eventi che andranno avanti fino alla fine della settimana.

Camera con vista, vincitore nel 1987 di tre premi Oscar alla migliore sceneggiatura non originale, migliore scenografia e migliori costumi, è ambientato in gran parte a Firenze. Dopo il passaggio alla Mostra del Cinema di Venezia il film conquistò il mondo regalando un'immagine unica della Toscana, romantica e appassionata. "Quando ho letto il libro di E.M. Forster ho trovato la storia affascinante, ma il vero motivo per cui ho deciso di fare il film era la possibilità di fare ritorno in Italia, dove ero stato in vacanza da giovane. Il film ha cambiato la mia vita, è stato il mio primo grande successo e ha attirato su di me l'attenzione degli studios"

Le celebrazioni fiorentine di Camera con vista andranno avanti con eventi promossi dal Comune di Firenze, Fondazione Sistema Toscana - cinema La Compagnia, cinema Odeon, New York University e The British Institute of Florence. Stasera il Cinema odeon ospiterà, alla presenza di James Ivory e del cast, la proiezione del film preceduto da una conversione col regista moderata da Piera Detassis. Prima, nel pomeriggio, ad Ivory verrà consegnato il Fiorino d'oro da parte del sindaco di Firenze, Dario Nardella, in Palazzo Vecchio.

Dal 6 all'8 ottobre al Cinema La Compagnia si terrà una rassegna cinematografica che celebra il regista americano. Si parte venerdì 6, alle ore 16.30 con Mr. & Mrs. Bridge; alle 19.00 serata evento con il film Casa Howard, proiettato alla presenza di James Ivory e Helena Bonham Carter. Tra i titoli in programma a La Compagnia, Quel che resta del giorno, Maurice, La contessa bianca. Sabato 7 ottobre alle 17 James Ivory sarà l'ospite d'onore dell'evento 'Tea with a View' alla Harold Acton Library del British Institute of Florence, che si inserisce nel programma delle celebrazioni dei 100 anni dell'istituto fiorentino di lingua e cultura inglese.

