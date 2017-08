Bumblebee: le foto dal set svelano l'aspetto del protagonista

Le riprese di Bumblebee, lo spinoff del franchise Transformers prodotto da Paramount Pictures e Hasbro, sono attualmente in corso.

Nuove immagini scattate sul set rivelano la presenza di numerose auto vintage e il fatto che il protagonsita avrà nuovamente l'aspetto di un maggiolino della Volswagen.

More #bumblebeemovie set pics. The star and his double. Un post condiviso da Kathy Applebaum (@kathyapplebaum) in data: 22 Ago 2017 alle ore 18:02 PDT

These cars are going to be in the next #transformers movie. Un post condiviso da Kathy Applebaum (@kathyapplebaum) in data: 21 Ago 2017 alle ore 08:26 PDT

Nel lungometraggio, in arrivo nei cinema il 21 dicembre e ambientato nel 1987, Hailee Steinfeld interpreta Charlie, una ragazza che sta per compiere diciotto anni e scopre Bumblebee danneggiato e con i segni della battaglia. Quando la giovane gli ridà vita capisce immediatamente che non è un veicolo normale.

Il film diretto da Travis Knight (Kubo e la spada magica) avrà come protagonisti Pamela Adlon, John Cena, Stephen Schneider, Jorge Lendeborg Jr., Jason Drucker, Kenneth Choi, Ricardo Hoyos, Abby Quinn Jackman, Rachel Crow e Grace Dzienny.

Tra i produttori ci saranno Michael Bay, Steven Spielberg e Lorenzo di Bonaventura. La sceneggiatura è stata scritta da Christina Hodson.

Home News Bumblebee: le foto dal set svelano l'aspetto del...