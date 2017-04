Buffy, Sarah Michelle Gellar: "minacce di morte dai fan sulla preferenza tra Angel e Spike"

Cristiano Ogrisi

I fan sono il motore dei franchise, dei telefilm e dei progetti a lungo termine. Spesso possono essere meravigliosi, ma in alcuni casi possono diventare un vero e proprio incubo. In queste settimane si è parlato del ventennale di Buffy - L'ammazzavampiri, che è stato celebrato con una reunion di tutto il cast. Sarah Michelle Gellar, la storica protagonista del telefilm di Joss Whedon, ha affermato che non ama rispondere alla domanda "Preferisci Angel o Spike?" perché molti presunti fan non apprezzano la sua presa di posizione:

"Non sto davvero scegliendo tra David Boreanaz e James Marsters, ok? La gente mi chiede chi sceglierebbe Buffy tra loro due e, se rispondo, ricevo molti messaggi di odio e anche minacce di morte! Quindi non amo rispondere a questa domanda, davvero. Io credo che ciò che c'era tra Buffy e Angel era unico. Credo che Spike sia riuscito a capire un altro lato di Buffy. Ma lei avrebbe scelto Angel."

.@sarahmgellar FINALLY reveals who she thinks Buffy should have ended up with, Angel or Spike! https://t.co/buJH2wOaUU #BuffySlays20 pic.twitter.com/SCUn19CpPp — People EW Network (@PeopleEWNetwork) 29 marzo 2017

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Buffy, Sarah Michelle Gellar: "minacce di morte...