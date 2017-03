Buffy - l'ammazzavampiri, la reunion del cast 20 anni dopo (FOTO E VIDEO)

Sarah Michelle Gellar e gli altri protagonisti di Buffy - L'ammazzavampiri si sono riuniti per celebrare il ventesimo anniversario della serie creata da Joss Whedon.

Il magazine Entertainment Weekly ha infatti dedicato la copertina alla ricorrenza e ha raccolto i ricordi del cast, di nuovo insieme su un set, questa volta fotografico.

Il regista ha scherzato: "E' come una reunion del liceo ma peggiore perché tutti hanno ancora un aspetto favoloso anche se speravo che magari qualcuno fosse un po' ingrassato, invece sono tutti fantastici".

Sarah ha poi ricordato come il punto di forza della serie sia stato quello di mostrare paure e problemi reali attraverso delle rappresentazioni metaforiche: "Tutti hanno vissuto il periodo più difficile della propria vita e con la serie si poteva capire che non si era mai davvero soli".

L'interprete di Joyce ha aggiunto che la serie ha saputo evolversi, mostrando come all'inizio tutto è bianco o nero e poi diventava sempre più difficile capire i confini tra il bene e il male.

David Boreanaz, che aveva il ruolo di Angel, ha confermato: "Quando attraversi una parte davvero orribile della tua vita, come quando sei un teenager, ti senti da solo. E Buffy era un modo per dire che non lo si era veramente".

Emma Caulfield, Anya nella serie, ha sottolineato: "Sfiorava delle emozioni davvero umane come 'Non ho amici. Mi sento isolata'".

Whedon ha quindi concluso raccontando che molte persone, anche a distanza di anni, lo ringraziano perché guardare le avventure della Cacciatrice ha offerto una visione diversa su quello che si può essere o cosa si può fare nella propria vita, soprattutto quando si affrontano dei problemi, oltre ad aver portato in tv una protagonista femminile che è diventata un modello di leadership.

Hi guys!! It's @sarahmgellar and I'm taking over EW's Instagram feed to show you behind-the-scenes photos from our #BuffyTheVampireSlayer cover shoot! Here we are with #JossWhedon, the man responsible for starting all this 20 plus years ago. #Buffy Un post condiviso da Entertainment Weekly (@entertainmentweekly) in data: 29 Mar 2017 alle ore 07:14 PDT

I love these goofballs! @sethgreen @emmacaulfieldofficial -@sarahmgellar #BuffyTheVampireSlayer #Buffy Un post condiviso da Entertainment Weekly (@entertainmentweekly) in data: 29 Mar 2017 alle ore 07:16 PDT

Can you tell how happy these sisters are to be together?? @michelletrachtenberg -@sarahmgellar #BuffyTheVampireSlayer #Buffy Un post condiviso da Entertainment Weekly (@entertainmentweekly) in data: 29 Mar 2017 alle ore 07:17 PDT

I will always be his little "Pet" @jamesmarstersof -@sarahmgellar #BuffyTheVampireSlayer #Buffy Un post condiviso da Entertainment Weekly (@entertainmentweekly) in data: 29 Mar 2017 alle ore 07:18 PDT

We are family. -@sarahmgellar #BuffyTheVampireSlayer #Buffy Un post condiviso da Entertainment Weekly (@entertainmentweekly) in data: 29 Mar 2017 alle ore 07:20 PDT

It was truly so special to all be together after so much time. There was definitely no shortage of laughter @Alydenisof #KristineSutherland #AmberBenson -@sarahmgellar #BuffyTheVampireSlayer #Buffy Un post condiviso da Entertainment Weekly (@entertainmentweekly) in data: 29 Mar 2017 alle ore 07:26 PDT

You know the saying "It takes a village," well it took that and some neighboring towns to pull of this shoot (and this isn't even everyone). Thank you to EW for putting this all together!! And thank you to all our loyal fans who asked for this enough times that it actually happened. -@sarahmgellar #BuffyTheVampireSlayer #Buffy Un post condiviso da Entertainment Weekly (@entertainmentweekly) in data: 29 Mar 2017 alle ore 07:29 PDT

Il video dell'incontro:

