Buffy - L'Ammazzavampiri: 10 curiosità sulla serie in uno speciale video!

Valerio Di G.

In questi giorni si è festeggiato il ventennale di Buffy - L'ammazzavampiri e noi di Movieplayer.it abbiamo avuto modo di ribadire il nostro entusiasmo verso l'opera di Joss Whedon con moltissimi articoli e approfondimenti.

La serie con protagonista Sarah Michelle Gellar debuttava, infatti, sul piccolo schermo nel 10 marzo del 1997, ossia cinque anni dopo la deludente produzione cinematografica che calpestò la visione originale di Joss Whedon! Per nostra fortuna con la serie televisiva l'autore è poi riuscito a prendere il controllo della sua creatura costruendo questo splendido mondo metatestuale durato per ben sette stagioni e continuato, poi, nei fumetti. Il Buffyverse, termine coniato dai fan per descrivere l'universo di Sunnydale, offre moltissime chiavi di lettura grazie ad una qualità di scrittura che spesso è stata ingiustamente sottovalutata. Ciò accade soprattutto in Italia dove il doppiaggio ha sottratto valore ai dialoghi snaturando così in buona parte la potenza dello show. Tra episodi rivoluzionari, scelte stilistiche innovative e una rosa di personaggi/attori a dir poco iconici, Buffy - L'Ammazzavampiri, si è ben guadagnato a nostro parere un posto tra le migliori serie televisive di sempre. Abbiamo deciso di continuare le celebrazioni con questo speciale video in cui vi elenchiamo una serie di curiosità sui retroscena dello show, sui i membri della Scooby Gang e il loro creatore Joss Whedon. Ecco il video!

