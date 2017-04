Buffy: ecco perché Anthony Head non era presente alla reunion

Angelica Vianello

Il cast di Buffy - L'ammazzavampiri si è riunito per il servizio fotografico organizzato dalla rivista Entertainment Weekly a 20 anni dalla premiere della serie, e c'erano praticamente tutti i membry della Scooby Gang, tranne un grande assente, Giles (Anthony Head), il quale però aveva un buona ragione per non essere apparso al fianco di Sarah Michelle Gellar, David Boreanaz, James Marsden, Amber Benson, Alyson Hannigan e Seth Green.

È stato lo stesso attore a spiegare l'arcano, che stava facendo impazzire i fan sui social, e lo ha fatto con un tweet: "Mi spiace tantissimo di non aver potuto prendere parte alla reunion - ha coinciso letteralmente con le prove di Love In Idleness. Peccato". Head ha anche ammesso che la rivista EW ha provato in ogni modo ad includerlo nel photoshoot, ma Giles ha potuto solo rilasciare un'intervista e quindi al momento di scattare le foto è stato presente solo con... un ritratto!

Leggi anche: Buffy - l'ammazzavampiri, la reunion del cast 20 anni dopo (FOTO E VIDEO)

So sad I couldn't join the reunion - wasn't for lack of trying - literally coincided with the tech rehearsal of Love In Idleness. Bummer x — Anthony Stewart Head (@AnthonySHead) March 30, 2017

Now we know why Anthony Stewart Head is aging so well pic.twitter.com/aqRmNac5TW — Jarett Wieselman (@JarettSays) March 29, 2017

Home News Buffy: ecco perché Anthony Head non era presente...