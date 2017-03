Buffy, 20 anni dopo: oggi diretta streaming speciale sull'Ammazzavampiri

Questa è una settimana speciale per i fan di Buffy - L'ammazzavampiri, perché la serie di Joss Whedon, che vedeva protagonista una sexy Sarah Michelle Gellar, compie vent'anni dal suo esordio televisivo. Ebbene, sono già passati vent'anni da quando Buffy (e la sua gang) sono entrati nell'immaginario collettivo, affermandosi come una delle serie più iconiche degli anni '90. Oggi ne parleremo con i nostri lettori, a partire dalle ore 15.00 con una diretta streaming speciale dedicata a Buffy & co., diretta che in realtà è solo una parte di un ricchissimo speciale che abbiamo dedicato alla cacciatrice. Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato un articolo (che trovate di seguito) ma nei prossimi giorni ne arriveranno tanti altri, quindi prestate attenzione alle prossime pubblicazioni.

Leggi anche: Buffy - L'ammazzavampiri: 10 cose che (forse) non sapete sulla serie di Joss Whedon

Ci vediamo alle 15.00, dunque e vi ricordiamo che potete intervenire con domande e commenti durante la diretta scrivendo nei commenti in fondo a questa news, la chat di Youtube o usando l'apposita mail live@movieplayer.it. Cercheremo di rispondervi live per chiacchierare insieme! Non mancate!

Home News Buffy, 20 anni dopo: oggi diretta streaming...